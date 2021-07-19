Він заступив на зміну всього за кілька годин до своєї загибелі

Вночі 19 липня під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув Дмитро Сапога - патрульний поліцейський Херсонської області.

Про це проінформувала прес-служба МВС.

Попередньо відомо, що патрульний зупинив водія фури, який переправляв вантаж. Водій іншої вантажівки DAF виїхав на дорогу і, не встигнувши зманеврувати і загальмувати, в'їхав в службовий автомобіль копів, поруч з яким стояв Сапога.

Травми, які він отримав від наїзду транспортного засобу, виявилися несумісними з життям. Поліція Херсонської області проводить слідство про причини смертельної ДТП.

Дмитра не дочекалися вдома рідні - у нього залишилися батьки, а також брат і сестра.



Варто зазначити, що це не перша смерть патрульного під час службових обов'язків, яка сталася в липні. Так, нещодавно поліцейський Олександр Корж потрапив в аварію під час виконання службових обов'язків і загинув.

Він працював старшим оперуповноваженим Волноваського районного відділу поліції в Донецькій області.

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