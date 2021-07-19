Швидка, слідчо-оперативна група та ювенальні інспектори поліції виїхали на місце, але було пізно

Під час відпочинку сім'ї на березі водойми зникла дитина. 6-річного хлопчика намагалися розшукати, але безрезультатно. Це сталося ввечері 17 липня біля села Тарасівка в Житомирській області.

Про це розповіли у поліції Житомирської області.

Правоохоронці прибули на місце і з'ясували, що біля водойми того дня відпочивали дві подруги зі своїми дітьми. Діти плескалася у воді, а коли раптово піднявся вітер і зіпсувалася погода, жінки вирішили завершити прогулянку. Поки діти виходили на берег, їх матері збирали речі.

Через кілька хвилин виявилося, що серед дітей немає 6-річного хлопчика. Перелякана мати почала кликати його, але дитина не відгукувалася. Самостійні пошуки теж нічого не дали. Ніхто з дорослих або дітей не бачив, чи виходив хлопчик з води.

Ніхто не залишився байдужим до події і серед відпочиваючих. Люди пірнали, наскільки могли, обстежили зарості у воді в надії виявити дитину. Однак дитину так і не знайшли того вечора.

Вранці наступного дня рятувальники обстежили водойму і виявили тіло 6-річного хлопчика. Причину смерті встановлять судово-медичні експерти.

Нагадаємо, що чоловік вирішив скупатися в неспокійному морі і пішов під воду.

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