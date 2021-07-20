На Буковині чоловік підпалив будинок, в якому перебувала дитина

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції Чернівецької області.



Інцидент стався ввечері, 18 липня. До правоохоронця звернулася місцева мешканка і повідомила, що її брат підпалив кімнату в її будинку.

На місце відразу ж висунулися співробітники поліції і з'ясували, що між братом і сестрою виник конфлікт через спадщину. Словесна перепалка переросла в бійку, в результаті якої 23-річний чоловік завдав своїй сестрі кілька ударів каністрою з пальним, а після облив будинок і підпалив його.

Якраз в той момент в одній з кімнат перебувала 4-річна дочка постраждалої, яка дивилася телевізор.

Жінка встигла винести дитину з палаючого будинку, а її брат зник з місця злочину.

Правоохоронці знайшли Палія. Він пішов додому і закрився там. Його затримали і зараз він перебуває в СІЗО.

Слідчі поліції вже повідомили затриманому про підозру. Встановлюються більш докладні обставини події.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку в Харкові, під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 88-річного власника будинку.

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі, вогонь швидко поширювався і погубив людей всередині.









