На Буковині чоловік підпалив будинок, в якому перебувала дитина
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції Чернівецької області.
Інцидент стався ввечері, 18 липня. До правоохоронця звернулася місцева мешканка і повідомила, що її брат підпалив кімнату в її будинку.
На місце відразу ж висунулися співробітники поліції і з'ясували, що між братом і сестрою виник конфлікт через спадщину. Словесна перепалка переросла в бійку, в результаті якої 23-річний чоловік завдав своїй сестрі кілька ударів каністрою з пальним, а після облив будинок і підпалив його.
Якраз в той момент в одній з кімнат перебувала 4-річна дочка постраждалої, яка дивилася телевізор.
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Жінка встигла винести дитину з палаючого будинку, а її брат зник з місця злочину.
Правоохоронці знайшли Палія. Він пішов додому і закрився там. Його затримали і зараз він перебуває в СІЗО.
Слідчі поліції вже повідомили затриманому про підозру. Встановлюються більш докладні обставини події.
Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку в Харкові, під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 88-річного власника будинку.
Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі, вогонь швидко поширювався і погубив людей всередині.