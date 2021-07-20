В Україні вперше за кілька місяців зросла кількість хворих коронавірусом, потрібно посилювати заходи
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час селекторної наради повідомив про зростання хворих в Україні, передає Politeka.net з посиланням на сайт Президента України.
Так, за словами міністра, тільки за минулий тиждень було зафіксовано 3460 нових випадків, це на 253 більше, ніж за попередній період.
До слова, також у світі фіксується зростання захворюваності на COVID-19 штаму "Дельта".
У зв'язку з цим Ляшко хоче посилити карантинні заходи при перетині кордону.
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Міністр охорони здоров'я пропонує, щоб всі громадяни без щеплення, які приїжджають в Україну, проходили 14 днів самоізоляції, або тиждень, якщо після цього терміну їх ПЛР-тест виявиться негативним.
Українці до 18 років і люди, які виїхали з країни до вступу постанови в силу, не будуть проходити режим самоізоляції.
Варто зазначити, що за минулий тиждень в Україні зробили 609 тисяч вакцин, тоді як тижнем раніше - 560 тисяч.
Цього тижня в українські області направлять ще 3,3 млн доз вакцини - 2 млн Moderna, 1 млн CoronaVac і 300 тисяч Pfizer.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив необхідність створити пункти щеплень на прикордонних пунктах пропуску.
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