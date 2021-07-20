На Херсонщині в літньому таборі вожата знущалася над дитиною
Як передає Politeka.net, подробиці інциденту розповіли в сюжеті "Магнолія ТВ" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент стався в одному і з оздоровчих дитячих закладів селища Лазурне. Як виявилося, методи виховання тут зовсім не Дитячі.
Очевидцям вдалося зняти як одна з вожатих заламувала руки хлопчикові, що лежав на підлозі.
Все відбувалося на очі в інших дітей.
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У тих, хто знімав відео нарешті урвався терпець і хлопчика звільнили з "захоплення" вожатою.
Вибачень або каяття від виховательки вони не почули:
"У мене через цю дитину тричі психологічний зрив був", - пояснила свій вчинок дівчина.
Про подію дізналися в поліції і зараз проводиться перевірка, в результаті якої буде прийматися рішення про покарання винних.
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