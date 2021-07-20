На Херсонщині в літньому таборі вожата знущалася над дитиною

Як передає Politeka.net, подробиці інциденту розповіли в сюжеті "Магнолія ТВ" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався в одному і з оздоровчих дитячих закладів селища Лазурне. Як виявилося, методи виховання тут зовсім не Дитячі.

Очевидцям вдалося зняти як одна з вожатих заламувала руки хлопчикові, що лежав на підлозі.



Все відбувалося на очі в інших дітей.

У тих, хто знімав відео нарешті урвався терпець і хлопчика звільнили з "захоплення" вожатою.

Вибачень або каяття від виховательки вони не почули:



"У мене через цю дитину тричі психологічний зрив був", - пояснила свій вчинок дівчина.

Про подію дізналися в поліції і зараз проводиться перевірка, в результаті якої буде прийматися рішення про покарання винних.

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