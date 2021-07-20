На Донеччині напали на лікарів швидкої допомоги





Інцидент стався ввечері, 18 липня в Слов'янську. Як передає Politeka.net , про це повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Інцидент стався ввечері, 18 липня в Слов'янську.

До медиків надійшов виклик про людину, яка знаходиться без свідомості. Негайно бригада "швидкої" вирушила на місце, але їх чекав неприємний сюрприз.

Поки фельдшер надавала допомогу потерпілому, один з його знайомих"лихословив і плював в обличчя".

Після образ у бік лікаря бешкетник перейшов до активних дій: кидав каміння в авто "швидкої" і намагався витягнути водія з салону.

Терпіли знущання медики пів години. Після того, що сталося фельдшером було подано заяву про напад в поліцію.