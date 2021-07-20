На Донеччині напали на лікарів швидкої допомоги
Як передає Politeka.net, про це повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Інцидент стався ввечері, 18 липня в Слов'янську.
Інцидент стався ввечері, 18 липня в Слов'янську.
До медиків надійшов виклик про людину, яка знаходиться без свідомості. Негайно бригада "швидкої" вирушила на місце, але їх чекав неприємний сюрприз.
Поки фельдшер надавала допомогу потерпілому, один з його знайомих"лихословив і плював в обличчя".
Після образ у бік лікаря бешкетник перейшов до активних дій: кидав каміння в авто "швидкої" і намагався витягнути водія з салону.
Терпіли знущання медики пів години. Після того, що сталося фельдшером було подано заяву про напад в поліцію.
Варто зазначити, що за даними МВС, протягом 2015-2020 років було зареєстровано 2056 кримінальних справ після нападів на медиків.
Також в Україні запропонували посилити покарання за загрозу життю лікарям до тюремного ув'язнення на 2 роки, а за нанесення побоїв легкого або середньої тяжкості — до 5 років.
До слова, свавілля в Києві: відео масової бійки в центрі столиці потрапило на відео
Популярні новини заразПоказати ще
Кондратюк різко пройшовся по Лорак, яка зібралася з концертом в Україну: "Я взагалі не поважаю таких людей"
Київ пішов під воду, затоплено метро: кадри найпотужнішої атаки стихії
Нова стихія "вдарила" по Україні: термінове попередження і кадри
Обірвалося життя відомого співака, розкрита причина трагедії: "Боляче навіть думати..."
Найбагатша співачка України вразила кадрами, як проходять її вечори на відпочинку: "Аж мурашки по шкірі"
Як Politeka писала, ревнивець проломив череп товаришеві, все через дівчину: деталі трагедії в Києві
Також Politeka повідомляла, нелюд забив до напівсмерті беззахисну пенсіонерку: деталі трагедії в Ужгороді