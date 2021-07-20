Поліція розшукує мешканку Житомирської області

17-річна дівчина Вікторія Печенюк поїхала до Києва на заробітки 9 липня і перестала виходити на зв'язок з рідними і близькими. Мати Віки каже, що підтримувала з донькою регулярний контакт по телефону. Однак кілька днів тому дитина перестала виходити на зв'язок.

Про це повідомили у прес-службі поліції області.

19-го липня мати Вікторії звернулася за допомогою до правоохоронців, адже 17-річна дівчина кілька днів не відповідає на телефонні дзвінки та повідомлення.

Прикмети 17-річної Вікторії Печенюк: її зріст приблизно 155 см, статура - худорлява, очі-темного кольору. Хоча волосся дівчини коротке і руде, вона може носити біляву перуку.

Дівчина була одягнена в білі шорти, білу блузу з вишитими квітками червоного кольору, білі кросівки і бейсболку білого кольору.

У поліції закликають усіх хто її бачив або володіє будь-якою інформацією про місце знаходження Вікторії Печенюк, звернутися за телефоном (097) 738-22-51 чи повідомити на спецлінію "102" або до найближчого відділення поліції.

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