У Дніпрі викрили злочинне угруповання, яке "заробляло" на дітях
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Telegram-каналі МВС України.
Правоохоронці з'ясували, що шестеро людей розробили чіткий план дій, щоб привласнити кошти, виділені Європейським банком реконструкції та розвитку.
"Кредитні кошти були призначені для впровадження енергоефективних заходів у школах та дошкільних дитячих закладах Дніпра, а саме – заміна вікон, ремонт покрівлі, утеплення фасадів, заміна теплообладнання", - йдеться в повідомленні.
Як з'ясувалося, всі роботи виконувалися за завищеної вартості.
Більш того, ремонти робили з неналежних матеріалів. Всього було завдано збитків на чотири з половиною мільйони гривень.
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Варто відзначити, що за даними сервісу Numbeo, який формує Індекс злочинності, Україна станом на 2021 рік займає 54 місце у світі (з 135) за рівнем злочинності.
У Європі за цим показником наша країна опинилася на третьому місці після Білорусі та Франції.
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