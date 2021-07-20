У Дніпрі викрили злочинне угруповання, яке "заробляло" на дітях

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Telegram-каналі МВС України.

Правоохоронці з'ясували, що шестеро людей розробили чіткий план дій, щоб привласнити кошти, виділені Європейським банком реконструкції та розвитку.



"Кредитні кошти були призначені для впровадження енергоефективних заходів у школах та дошкільних дитячих закладах Дніпра, а саме – заміна вікон, ремонт покрівлі, утеплення фасадів, заміна теплообладнання", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, всі роботи виконувалися за завищеної вартості.

Більш того, ремонти робили з неналежних матеріалів. Всього було завдано збитків на чотири з половиною мільйони гривень.

Варто відзначити, що за даними сервісу Numbeo, який формує Індекс злочинності, Україна станом на 2021 рік займає 54 місце у світі (з 135) за рівнем злочинності.

У Європі за цим показником наша країна опинилася на третьому місці після Білорусі та Франції.

Нагадаємо, у Києві шахрай під виглядом поліцейського виманив у пенсіонерки 55 тисяч: деталі схеми.

Раніше Politeka писала, що у Києві шахрай влаштував збір грошей" на допомогу дітям " і жорстоко поплатився, відео.

Також Politeka повідомляла, що сотні українців опинилися в пастці шахраїв, деталі нової цинічної схеми: "пропонують роботу і...".



