З 1 вересня знову почнеться навчання в Україні

У МОН розраховують на вакцинацію більшості педагогів до 1 вересня, щоб почати навчання в традиційному форматі. При цьому елементи "дистанційки" так чи інакше будуть.

Про це заявила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій, пише "Укрінформ".

Вона також розповіла, що МОН буде розширювати Всеукраїнську школу онлайн, будуть більше використовувати змішаний формат навчання. При цьому вона уточнила, що початок навчання буде залежати від епідемічної ситуації в країні.

Мандзій також заговорила щодо можливості вакцинації проти коронавірусу дітей у віці від 12 років. Та пояснила, що такі рішення прийматиме Міністерство охорони здоров'я. Зараз діти не підпадають під обов'язкову вакцинацію.

В даний час хоч в пріоритеті програми імунізації є доросле населення, МОЗ готується до вакцинації підлітків проти COVID-19.

Тим часом, в Україні з 21 липня стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, коли будуть прищеплювати всіх бажаючих з 18 років.

Нагадаємо, що українські школярі не зможуть продовжувати навчання в 10-11 класах.

Як повідомляла Politeka, у Вінницькій школі педагог кричала та погрожувала дитині з інвалідністю.

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