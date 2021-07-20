В Україну в найближчий тиждень прийде похолодання
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За словами фахівця, вже 21-липня Україна стане однією з найбільш дощових країн в Європі.
"Грозові дощі, часом сильні зливи, град і шквали охоплять значну частину нашої території", - повідомила Діденко.
За словами синоптика, опади обійдуть стороною лише Волинь і південні регіони України, але в інших областях можливі вкрай негативні наслідки негоди.
"Місцями може вальнути така несмішна злива, що затопить серйозно", - прогнозує синоптик.
Температура повітря опуститься до 22-27 градусів зі знаком "+", на сході, Дніпропетровщині, Херсонщині та в Криму "підсмажить" до +34.
Крім того, Діденко попереджає, що через стрибки атмосферного тиску у гіпертоніків можливі проблеми зі здоров'ям.
Синоптики українського гідромедцентру також повідомляють, що 21 липня майже у всіх регіонах очікуються опади у вигляді гроз, а пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.оголошено перший рівень небезпеки.
Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося хімічній.
Також Politeka повідомляла, що Київ перетворився на" величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.
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