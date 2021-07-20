За словами фахівця, вже 21-липня Україна стане однією з найбільш дощових країн в Європі.

Як передає Politeka.net , про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

В Україну в найближчий тиждень прийде похолодання

"Грозові дощі, часом сильні зливи, град і шквали охоплять значну частину нашої території", - повідомила Діденко.

За словами синоптика, опади обійдуть стороною лише Волинь і південні регіони України, але в інших областях можливі вкрай негативні наслідки негоди.

"Місцями може вальнути така несмішна злива, що затопить серйозно", - прогнозує синоптик.

Температура повітря опуститься до 22-27 градусів зі знаком "+", на сході, Дніпропетровщині, Херсонщині та в Криму "підсмажить" до +34.



