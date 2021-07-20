У Полтавській області в кіоску біля автовокзалу чоловікові не пощастило з покупкою
Чоловік був проїздом в Пирятині і вирішив в одному із закладів біля автовокзалу купити булку з сосискою, щоб перекусити. Однак всередині він побачив неприємний сюрприз.
Своєю історією у Facebook поділився сам потерпілий Олег Білоус.
"Подивіться на фото - це не просто не свіжа, це ж скільки треба тримати сосиску на сонці, щоб там виросли такі черв'яки?!",- зазначив Олег Білоус.
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На знімках чоловік показав, що всередині випічки, крім сосиски виявилися мерзенні черв'яки.
У коментарях користувачі іронічно відзначили, що черв'яки це "бонус".
"Це бонус. Якраз на риболовлю підійде...", "Жерсть... складно зрозуміти тих людей які продають таке", "жах який", "потрібно було продавця нагодувати тією сосискою з білками", - писали в коментарях.
У Пирятинській міській раді повідомили, що заклад, де туристу продали зіпсований товар, припинив свою діяльність, продукція вилучена, як не придатна для реалізації, та утилізована згідно з правилами, у приміщенні проводяться заходи очищення.
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