У вівторок, 20 липня, в мережі з'явилася інформація про те, що на підприємстві "Рівнеазот" стався вибух

У соцмережах очевидці писали, що на місто насувається хмара рудого диму, і пудликовали відповідні кадри.

Представник ГУ ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник розповів, що жодних викликів, про аварію до пожежників поки не надходило, писало Rivne.online.

У свою чергу голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook повідомив, що на ПрАТ "Рівнеазот" сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти.

За його даними, постраждалих немає. Ситуація локалізована силами працівників підприємства".

Пізніше керівник з комунікацій "Group DF" Олег Арестархов передавати "Суспільному", що на підприємстві сталася розгерметизація трубопроводу в цеху азотної кислоти.

"Була дійсно нештатна ситуація, але протягом 40 хвилин він був ліквідований. Внаслідок надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу. Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано власними силами. Жертв і постраждалих немає", - повідомив Олег Арестархов.

За його словами, показники якості повітря - в межах допустимих норм. Мокна можна не закривати, запевнив Арестархов. Загрози навколишньому середовищу і людям немає, а підприємство повернулося до роботи в штатному режимі.

Зазначимо, завод знаходиться в селі Городок в 10 кілометрах від обласного центру.

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