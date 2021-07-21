Обіцяні синоптиками грози і шквали обрушилися на Україну

Потужна злива з градом і шквалами пронеслась Кропивницьким. Він був настільки сильним, що постраждала інфраструктура міста. Автомобілі плавали в каламутній воді, а місцями навіть змило асфальт.

Відео очевидців негоди з'явилося в мережі Instagram.

Вулиці Жадова і Вокзальна затоплені. Відрізок шляху "село Первозванівка-селище Гірне", перехрестя вулиць Кропивницького та Преображенської, з'єднання вулиць Садової та Паризької Комуни та дорога біля будинку №109 на Бобринецькому шляху - заблоковані через дерева, що впали.

Заблокована дорога, через дерево, що впало, і на дорозі вулиці Великої Пермської неподалік адміністративної будівлі.

На кадрах видно повалені дерева і плаваючі у воді автомобілі. Ливневки не впоралися, тому вода затопила і під'їзди багатоповерхівок.

Також на деяких вулицях змило частину дорожнього покриття. Дехто навіть плавав вулицями.

На одному з відео пасажирам разом з водієм довелося штовхати маршрутку, яка пливе. Вода повністю покрила колеса.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.

Також Politeka повідомляла, що Київ несподівано перетворився на "величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.