За попередньою інформацією від поліцейських, вибух стався у водостічній трубі
У Дніпрі стався вибух у будинку в Соборному районі міста. Правоохоронці перебувають на місці події та встановлюють обставини інциденту.
Деталі НП повідомила прес-служба ГУ НПУ в Дніпропетровській області.
Повідомлення про вибух надійшло близько 7 ранку. Він трапився в нежитловому приміщенні на першому поверсі одного з будинків на проспекті Дмитра Яворницького.
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В результаті вибухової хвилі будинок отримав механічні пошкодження у вигляді вибитих вікон. На місці НП працювали вибухотехніки, кінологи, співробітники ДСНС і СБУ.
На даний момент встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Варто відзначити, що щороку з жахливою постійністю на території України лунають вибухи. Непомітні - з вибитими шибками і трагічні-зі зруйнованими багатоповерховими будинками і людськими жертвами.
Основні причини аварій: самовільне влаштування газових приладів з порушенням норм і правил; самовільне втручання в систему повітрообміну; встановлення газових водонагрівачів в приміщеннях, що не відповідають вимогам по їх монтажу.
Нагадаємо, сім вибухів пролунало на Харківщині, кадри НП: злетілися піротехніки.
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