З'явилася інформація про розшук у Києві неповнолітньої

Діана Демік, 2006 року народження, 19 липня пішла з дому і досі не повернулася. На зв'язок з рідними і близькими вона не виходить, на повідомлення і дзвінки не відповідає.

Про це повідомляє Деснянське управління столичної поліції.

За інформацією Деснянського управління столичної поліції, на вигляд дівчинці 15-16 років, її зріст – 160 см, Діана худорлявої статури, у неї темно-русяве волосся з білими пасмами. З особливих прикмет - шрам на правій щоці.

На момент зникнення була одягнена в чорні шорти, сірий топ, білу сорочку, на ногах дівчини були надіті чорні кросівки, при собі мала темно-вишневий рюкзак.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклу, повідомляти їм будь-яким зручним способом: дзвонити за номером "102" або звернутися до найближчого відділення поліції.

Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.

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