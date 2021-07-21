Помер знаменитий американський фантаст, який отримав вищі письменницькі нагороди

Патріарх американської фантастики, сценарист і актор Вільям Френсіс Нолан помер на 94-му році життя у Ванкувері, штат Вашингтон. Смерть настала в лікарні після ускладнень, викликаних інфекцією.

Про це повідомляє File770.

Найбільше письменник відомий по серії антиутопічної саги "Втеча Логана", які екранізували у форматі фільму і серіалу. Перша частина циклу, що вийшла в 1967 році, розповідала про майбутнє, в якому через виснаження ресурсів заради підтримки цивілізації вбивали кожного, кому виповнився 21 рік.

Нолан працював над іншими культовими романами, оповіданнями та біографіями, він проявив себе у фентезі, хоррорах, поезії. Серед найпопулярніших його робіт-трилогія "Чорна маска" і цикл історій про космічного Сема (Sam Space),"Кращого детектива на Землі та інших планетах". Нолан також займався сценаріями до фільмів і серіалів.



Фантаст заробив премію Брема Стокера за заслуги перед жанром, двічі — премію Едгара Аллана По, а також премію Конвенції Всесвітньої премії фентезі і звання грандмастера Всесвітньої премії хоррора. Таких, як він більше не буде.

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