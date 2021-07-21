На Чернігівщині від ботулізму помер чоловік
Як передає Politeka.net, про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ.
До лікарні 74-річний українець звернувся вже у стані середньої тяжкості. Його відразу ж направили в інфекційне відділення, а через чотири дні госпіталізували.
Пробувши в лікарні два дні він помер.
Причиною смерті став ботулізм, який він підхопив після вживання кров'яної ковбаси.
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Варто зазначити, що з початку року в Чернігівській області вже зареєстрували 10 випадків ботулізму, три з них стали летальними, а по всій Україні було підтверджено 43 випадки хвороби. Серед постраждалих також є діти. Шестеро людей померли.
Ботулізм-це важке харчове отруєння, обумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини.
Найбільший шанс заразиться хворобою мають ті люди, які вживають неякісну в'ялену і солону риб, м'ясні, рибні, овочеві, грибні консерви.
Перші ознаки захворювання з'являються через 18-24 години. У дітей - вже через 4-6 годин після прийому їжі.
Нагадаємо, що стали відомі перші подробиці масового отруєння студентів.
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