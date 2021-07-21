Їх мама зникала на тижні

На Житомирщині склали більше десяти адміністративних протоколів на недбайливу матір



Як передає Politeka.net, про це повідомили в ГУ Національної поліції області.



Разом з чотирма дітьми Жінка живе в місті Новоград-Волинський, а до правоохоронців звернулася її старша дочка.

14-річна дівчинка розповіла, що мама вже кілька днів не з'являється вдома.

Як виявилося, 38 - річна жінка добре знайома правоохоронцям-вона перебуває на обліку соціальних служб.

З початку року ювенальні інспектори мали два десятки приводів для спілкування з нею по догляду за дітьми.

У поліції кажуть, що востаннє мати залишила дітей і майже на тиждень поїхала відпочивати з друзями.

Доглядати за молодшими братами і сестрами проходилося 14-річній дівчинці.

Цього разу недбайливу матір знайшли в сусідньому районі. Вона була в стані алкогольного сп'яніння.

Поліцейські вдруге підняли питання про позбавлення її батьківських прав.

Як Politeka писала, що юний хлопець загадково загинув у Києві, рідні звернулися за допомогою.

Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.