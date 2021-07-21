На Житомирщині склали більше десяти адміністративних протоколів на недбайливу матір

Як передає Politeka.net, про це повідомили в ГУ Національної поліції області.

Разом з чотирма дітьми Жінка живе в місті Новоград-Волинський, а до правоохоронців звернулася її старша дочка.

14-річна дівчинка розповіла, що мама вже кілька днів не з'являється вдома.

Як виявилося, 38 - річна жінка добре знайома правоохоронцям-вона перебуває на обліку соціальних служб.

З початку року ювенальні інспектори мали два десятки приводів для спілкування з нею по догляду за дітьми.

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У поліції кажуть, що востаннє мати залишила дітей і майже на тиждень поїхала відпочивати з друзями.

поліція, поліція України

Доглядати за молодшими братами і сестрами проходилося 14-річній дівчинці.

Цього разу недбайливу матір знайшли в сусідньому районі. Вона була в стані алкогольного сп'яніння.

Поліцейські вдруге підняли питання про позбавлення її батьківських прав.

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