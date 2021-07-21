Чоловік у Дніпрі зловив величезного сома

Як передає Politeka.net, фото трофею щасливчик показав у Facebook-спільноті "Риболовля в межах Києва".

За останні роки рибалки часто виловлюють з річки Дніпро сомів, і іноді їх улов буває гігантських розмірів - по 120-160 кг.деякі екземпляри досягають 2,40— 2,60 метра в довжину.



Сергію Лучко також пощастило обзавестися трофеєм, хоч не таких розмірів.

"Мій трофей Дніпровська набережна Київ Лівий берег жд. Кирпи 5кг", - повідомив рибак у підписі до посту.

Судячи з розмірів рибини, її вага була набагато більше зазначеного, що і відзначили українці в мережі.

"На 5 кг, не схожий, там всі 18-20", "чому то думав що в цій ділянці їх немає, ну а по фото там 20кг + повинні бути", "Ось це котлет наморозиш - на пів року вистачить", "Відпустити не думала такого красеня?", "Вода там звичайно брудна, але улов знатний", - писали в коментарях під фото.

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