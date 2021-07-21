Актриса запам'яталася глядачам ролями в драматичних картинах

Величезних величин австралійська зірка-актриса театру, кіно, ТБ і радіоведуча - Мері Уорд померла на 107-му році життя в Мельбурні вранці 19 липня. Рідні артистки розповіли, що вона "відійшла мирно".

Про це повідомив у понеділок телеканал ABC.

Мері Уорд народилася 6 березня 1915 року в Фрамантлі, Західна Австралія. Навчалася в Англії. На батьківщину повернулася перед Другою світовою, ставши однією з перших жінок-дикторів, паралельно з'являючись в Англії в театральних постановках.

Актриса дебютувала на екранах в 1949 році, знялася в 20 телесеріалах і шести фільмах. Фільми з нею полюбилися багатьом. З 50-х почала регулярно з'являтися на ТБ, далі зарекомендувавши себе ролями літніх осіб в "мильних операх". Найвідомішими серіалами з її участю стали "Ув'язнений", "Сини і доньки", "Сусіди".

У мережі Twitter шанувальникам важко прийняти звістку про актрису, вони писали слова співчуття рідним Уорд: "Дуже сумно це чути", "Благослови її", "Ух ти. Яка легенда. Хай буде вона з миром вічно", "Непоправна втрата. Так сумно... але яке повноцінне життя".

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