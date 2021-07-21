Українські пенсіонери в найближчі місяці почнуть отримувати додаткові виплати
Про це розповіли в прес-службі Міністерства соціальної політики з посиланням на заяву глави відомства Марини Лазебної. Зокрема, вона уточнила, що з жовтня цього року пенсіонери віком від 75 років також почнуть отримувати адресні виплати, спрямовані на збільшення розміру пенсії.
Це підвищення відбуватиметься в рамках програми уряду, яка передбачає поступове збільшення розмірів пенсій для українців починаючи з самого похилого і до більш «молодого» віку.
Після організації виплат пенсіонерам від 75 років наступним етапом буде підтримка людей у віці від 70 років. Зазначається, що Мінсоцполітики вже займається цією ініціативою.
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Крім того, за словами Лазебної, зараз вивчається можливість забезпечити гарантованим рівнем доходів літніх українців, які не потрапили в програми пенсійного страхування.
Додамо, що українські пенсіонери віком від 80 років отримують адресні виплати ще з минулого року.
Нагадаємо, у Пенсійному фонді розкрили суми, виділені на виплату та підвищення пенсій цього року.
Як повідомляла Politeka, у Пенсійному фонді уточнили зміни в процесі нарахування пенсій українцям.
Також Politeka писала, що у Мінфіні уточнили, коли українцям варто чекати кардинального підвищення мінімальної зарплати.