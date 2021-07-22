Своєї провини батьки не бачать

На Одесчине рятують 16-річну дитину, яку заморили голодом батьки

Як передає Politeka.net, про стан хлопчика розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

16-річного хлопця зі зневодненням і дефіцитом ваги госпіталізували в міську лікарню 19 липня.

У нього діагностували важку форму анорексії - його зріст становив 180 см, а важив він 30 кілограмів.

За словами медиків, звернувшись до них кількома днями пізньої, то все могло закінчитися трагедією.

На сувору дієту його посадив батько, щоб вигнати демонів. За його словами, хлопчик сильно хворів, а медики були безсилими.

Щоб допомогти синові він звернувся до православного старця, який і призначив таке "лікування" дитині.

На дієті дитина просиділа 9 років. Мама хлопчика також була не проти такого методу лікування.

"Напад духів, нечистих бісів. Пісна їжа - нічого м'ясного і нічого молочного. Я упустив різкий момент схуднення, за що я каюся", - заявив батько в коментарі журналістам.

Хлопчика в сім'ю не повернуть, кажуть у службі у справах дітей.

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