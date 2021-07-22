"Обурений такою поведінкою жінки, чоловік задушив 35-річну постраждалу, закривши рукою ніс і рот", - розповіли в прокуратурі.
Наразі підозрюваного затримано. Якщо його провину доведуть, то найближчі 7-15 років він проведе за гратами. Досудове розслідування триває.
Варто відзначити, що тільки минулого року в судах на розгляді перебували 1 877 проваджень по домашньому насильству.
Зараз домашнє насильство тягне за собою адміністративну відповідальність: штраф, виправні роботи або ізолятор до 7 діб, але в разі трьох і більше порушень правоохоронці можуть відкрити кримінальне провадження і тоді покарання буде набагато суворішим.
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