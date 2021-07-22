На Київщині чоловіка підозрюють у жорстокому вбивстві

Інцидент стався 19 липня в одному з сіл на Київщині. Як встановило слідство, між чоловіком і жінкою виник конфлікт.

Словесна перепалка виникла через відмову жінки готувати їсти.

"Обурений такою поведінкою жінки, чоловік задушив 35-річну постраждалу, закривши рукою ніс і рот", - розповіли в прокуратурі.

Наразі підозрюваного затримано. Якщо його провину доведуть, то найближчі 7-15 років він проведе за гратами. Досудове розслідування триває.

Варто відзначити, що тільки минулого року в судах на розгляді перебували 1 877 проваджень по домашньому насильству.

Зараз домашнє насильство тягне за собою адміністративну відповідальність: штраф, виправні роботи або ізолятор до 7 діб, але в разі трьох і більше порушень правоохоронці можуть відкрити кримінальне провадження і тоді покарання буде набагато суворішим.

Як повідомляла Politeka, житель Запоріжжя на очах у маленьких дітей знущався над дружиною.

Крім того, повідомлялося, що харків'янин регулярно бив власного батька, все закінчилося сумно.

Також Politeka повідомляла, що у Харкові 26-річна горе-мати побила 2-річну дитину.