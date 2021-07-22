Юні відпочивальники та один дорослий були госпіталізовані

Одинадцять дітей у віці від тринадцяти до п'ятнадцяти років і один дорослий були госпіталізовані з високою температурою, блювотою і діареєю. Всі постраждалі перебували в дитячому таборі, що в Татарові на Прикарпатті.

Як повідомляє ТСН зараз табір закрили на дезінфекцію.

Підхопили ротовірусну інфекцію юні відпочиваючі майже відразу, десь на третій-четвертий день перебування в таборі. Тому там припускають, що хтось із дітей міг приїхати в табір вже хворим.

Інфекціоністка Надія Алексашенко зазначила, що в таборі відібрали змиви і всі проби. В результаті дослідження у дітей виявили ротовірус. Це таке захворювання, яке поширюється найбільше серед дітей, тобто якщо одна дитина має ротовірус, то з великою ймовірністю матимуть і інші.

Керівники дитячого табору запевнили, що оплатили лікування всім постраждалим дітям і повернули гроші за ті дні, які відпочиваючі не довідпочивали в таборі.

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