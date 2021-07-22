Юні відпочивальники та один дорослий були госпіталізовані
Одинадцять дітей у віці від тринадцяти до п'ятнадцяти років і один дорослий були госпіталізовані з високою температурою, блювотою і діареєю. Всі постраждалі перебували в дитячому таборі, що в Татарові на Прикарпатті.
Як повідомляє ТСН зараз табір закрили на дезінфекцію.
Підхопили ротовірусну інфекцію юні відпочиваючі майже відразу, десь на третій-четвертий день перебування в таборі. Тому там припускають, що хтось із дітей міг приїхати в табір вже хворим.
Кондратюк різко пройшовся по Лорак, яка зібралася з концертом в Україну: "Я взагалі не поважаю таких людей"
Українці отримають доплати до пенсій, кого торкнеться нове рішення Кабміну: "Понад 30 тисяч осіб..."
Солістка Go_A зізналася, що її об'єднує з Måneskin: "Тепер справа за..."
"Затопить серйозно": Україна стане епіцентром стихії в Європі, попередження синоптика
Сумна Кухар з "Танців з зірками" оголосила про завершення важливого етапу у своєму житті: "Попереду багато змін!"
Інфекціоністка Надія Алексашенко зазначила, що в таборі відібрали змиви і всі проби. В результаті дослідження у дітей виявили ротовірус. Це таке захворювання, яке поширюється найбільше серед дітей, тобто якщо одна дитина має ротовірус, то з великою ймовірністю матимуть і інші.
Керівники дитячого табору запевнили, що оплатили лікування всім постраждалим дітям і повернули гроші за ті дні, які відпочиваючі не довідпочивали в таборі.
Нагадаємо, що стали відомі перші подробиці масового отруєння студентів.
Як повідомляла Politeka, сталося масове отруєння дітей у дитячому садку, терміново приїхали швидкі.
Також Politeka писала, що в одній зі шкіл Хортицького району дві учениці отруїлися невідомою речовиною.