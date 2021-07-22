На Івано-Франківщині сталася ДТП, в якій постраждали діти

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.

Аварія сталася вдень, 21 липня. За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса не помітив вантажівку, виїжджаючи з другорядної дороги.

"В результаті аварії водій мікроавтобуса були заблоковані в салоні. Надзвичайники деблокували потерпілого з понівеченої машини і передали працівникам ШНМД, а також відключили клеми АКБ з метою запобігання виникненню загоряння", - розповіли рятувальники.

В результаті зіткнення в лікарню потрапив він і всі 8 пасажирів"бусика".

Місцеві ЗМІ пишуть, що в салоні перебувала багатодітна сім'я з Житомирщини.

Варто відзначити, що з початку 2021 року (станом на Березень) в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше. У них травмувалися 3696 і загинули 415 осіб. У порівнянні з 2020 роком статистика травматизму і смертності змінилася в кращу сторону – на 17% і 20,2% відповідно.

До слова, під Києвом неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.

Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним перегони центром Києва та потрапив у ДТП.

Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.