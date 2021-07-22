Шквальний вітер та інтенсивний дощ наробили біди

В Україні продовжує вирувати негода, жертвами якої вже стало дві людини, ще семеро людей з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

Відомо, що одна людина загинула в результаті падіння дерев на Донеччині. Друга смерть від негоди зафіксована на Луганщині в селі Мусіївка, де людину придавило конструкціями даху, які зірвав вітер.

У Донецькій області пошкоджено 77 дахів - 58 приватних і 8 багатоквартирних житлових будинків, 3 школи і 8 адміноб'єктів.

На Луганщині у місті Сватове пошкоджено дві покрівлі п'ятиповерхових житлових будинків та частково дах міської лікарні, у Троїцькому пошкоджено дах школи.

Напередодні негода пройшлася і півднем України. Так, в ніч на 22 липня в результаті інтенсивної зливи в Суворовському, Малиновському та Київському районах Одеси підтопило 38 приватних будинків і присадибних ділянок.

У ДСНС кажуть, що в регіоні випало близько 31 мм опадів, що становить 80% від місячної норми.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.

Також Politeka повідомляла, що Київ несподівано перетворився на "величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.