Шквальний вітер та інтенсивний дощ наробили біди
В Україні продовжує вирувати негода, жертвами якої вже стало дві людини, ще семеро людей з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані.
Про це повідомляється на сайті ДСНС.
Відомо, що одна людина загинула в результаті падіння дерев на Донеччині. Друга смерть від негоди зафіксована на Луганщині в селі Мусіївка, де людину придавило конструкціями даху, які зірвав вітер.
73-річна Ротару приголомшила виглядом поруч з єдиним сином: "Той випадок, коли мама виглядає молодшою"
Полякова на всю країну похвалилася розкішним особняком з яхтою, лазнею і купіллю: "Круто, друзі"
Українці отримають доплати до пенсій, кого торкнеться нове рішення Кабміну: "Понад 30 тисяч осіб..."
На особняк Горбунова і Осадчої обрушилася потужна стихія: «Дивіться, що робиться...»
20-річна внучка Ротару в короткому топі вразила красою: "Голлівудська посмішка"
У Донецькій області пошкоджено 77 дахів - 58 приватних і 8 багатоквартирних житлових будинків, 3 школи і 8 адміноб'єктів.
На Луганщині у місті Сватове пошкоджено дві покрівлі п'ятиповерхових житлових будинків та частково дах міської лікарні, у Троїцькому пошкоджено дах школи.
Напередодні негода пройшлася і півднем України. Так, в ніч на 22 липня в результаті інтенсивної зливи в Суворовському, Малиновському та Київському районах Одеси підтопило 38 приватних будинків і присадибних ділянок.
У ДСНС кажуть, що в регіоні випало близько 31 мм опадів, що становить 80% від місячної норми.
Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.
Також Politeka повідомляла, що Київ несподівано перетворився на "величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.