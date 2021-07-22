ПриватБанк попередив українців про активізацію шахраїв, які прикриваються ім'ям фінустанови
Про це повідомила прес-служба ПриватБанку 21 липня.
Зловмисники пропонують інвестувати в проекти, що обіцяють нібито високий дохід (до 8500 доларів щомісяця), а сама схема має ознаки фінансової піраміди.
Аферисти використовують сайт https://p-invest.site, який зареєстрований в США. Де потрібно вказати своє ім'я та прізвище, електронну пошту і номер телефону.
73-річна Ротару приголомшила виглядом поруч з єдиним сином: "Той випадок, коли мама виглядає молодшою"
Полякова на всю країну похвалилася розкішним особняком з яхтою, лазнею і купіллю: "Круто, друзі"
Мішель Андраде опинилася у великій небезпеці на зйомках "Орла і Решки": що довелося пережити підопічній Потапа
"Таких більше не буде": не стало творця культової саги, хвороба виявилася сильнішою
У вантажівки відмовили гальма, ціла сім'я розпрощалася з життям: кадри масштабної ДТП в Криму
При цьому на сайті немає контактів для зв'язку, спілкування відбувається в односторонньому порядку. Далі людям, які залишили свої дані, дзвонить оператор «дотискає», щоб вони віддавали свої гроші.
У Приватбанку підкреслюють, що шахрайський сайт https://p-invest.site не має ніякого відношення до їх фінансової установи, сайт незаконно використовує логотип і айдентику банку.
У Приватбанку нагадали як, вберегти свої гроші і не постраждати від дій аферистів.
"Щоб не стати жертвою шахраїв, пам'ятайте: ми ніколи не проводимо призові опитування, розіграші та реєстрації на сторонніх сайтах з виплатою грошових винагород", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що банк вже звернувся за даним фактом до правоохоронних органів.
Нагадаємо, гроші з рахунків українців списуватимуть автоматично: важливий наказ Мін'юсту набув чинності.
Як повідомляла Politeka, українців попередили, де можуть підсунути фальшиві гривні.
Також Politeka писала про блокування банківських рахунків українців, в НБУ зробили уточнення: "переводити суму до 5 тисяч..."