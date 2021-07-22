ПриватБанк попередив українців про активізацію шахраїв, які прикриваються ім'ям фінустанови

Про це повідомила прес-служба ПриватБанку 21 липня.

Зловмисники пропонують інвестувати в проекти, що обіцяють нібито високий дохід (до 8500 доларів щомісяця), а сама схема має ознаки фінансової піраміди.

Аферисти використовують сайт https://p-invest.site, який зареєстрований в США. Де потрібно вказати своє ім'я та прізвище, електронну пошту і номер телефону.

При цьому на сайті немає контактів для зв'язку, спілкування відбувається в односторонньому порядку. Далі людям, які залишили свої дані, дзвонить оператор «дотискає», щоб вони віддавали свої гроші.

У Приватбанку підкреслюють, що шахрайський сайт https://p-invest.site не має ніякого відношення до їх фінансової установи, сайт незаконно використовує логотип і айдентику банку.

У Приватбанку нагадали як, вберегти свої гроші і не постраждати від дій аферистів.

"Щоб не стати жертвою шахраїв, пам'ятайте: ми ніколи не проводимо призові опитування, розіграші та реєстрації на сторонніх сайтах з виплатою грошових винагород", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що банк вже звернувся за даним фактом до правоохоронних органів.

Нагадаємо, гроші з рахунків українців списуватимуть автоматично: важливий наказ Мін'юсту набув чинності.

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