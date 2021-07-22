Через тиждень донька не витримала і зателефонувала до поліції
Багатодітна мати кинула без нагляду чотирьох дітей і поїхала в сусіднє село. Там вона розважалася з друзями і вживала алкоголь. Кричущий випадок стався в Житомирській області.
Деталі інциденту повідомили у поліції області.
Виявилося, що 38-річна мешканка Новоград-Волинського вже неодноразово потрапляла в поле зору соціальних служб і правоохоронних органів.
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На неї було складено вже 15 протоколів про невиконання батьківських обов'язків, адже жінка регулярно зникає на тиждень і залишає своїх чотирьох доньок: 15-річну Христину, 14-річну Іванку, 10-річну Карину і 7-річну Анюту.
Як повідомляє ТСН саме старша донька не витримала і зателефонувала до поліції через тиждень після зникнення матері.
Діти у відсутності матері живуть у покинутому будинку на околиці села. Вікна вибиті, а весь двір заріс бур'яном. Сусіди розповіли, що це не перший випадок, коли мати їх кидає одних напризволяще. Люди допомагали їм з їжею. Старша дочка зізналася, що маму шкода – вона п'є. Пити вона почала три роки тому, після того як загинув її чоловік.
У соціальних службах висунули версію, чому дітей не поспішають забирати з сім'ї - вони дуже люблять маму і прив'язані до неї.
Нагадаємо, що українка кинула новонародженого напризволяще.
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