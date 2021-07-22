На Львівщині дитина потрапила до лікарні, після зустрічі з конем

Кричущий інцидент стався 20 липня.



В опікове відділення 8-ї клінічної лікарні госпіталізували 5-річну дівчинку, яку за щоку вкусив кінь, пише "Буський медіа-портал".

За попередньою інформацією, дитина хотіла погладити лоша, а поруч була кобила, яка і вкусила її за праву щоку.

Зараз дитину готують до операції. У неї великий дефект м'яких тканин, розміром приблизно 5-8 сантиметрів.



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До медиків звернулася мати дівчинки і повідомила, що її дочку за ніс вкусив пес, коли вони гуляли в парку.

Під час огляду дівчинки медики виявили дві рани в області носа. Її довелося госпіталізувати і оперувати.

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