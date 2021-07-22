На Львівщині дитина потрапила до лікарні, після зустрічі з конем
Кричущий інцидент стався 20 липня.
В опікове відділення 8-ї клінічної лікарні госпіталізували 5-річну дівчинку, яку за щоку вкусив кінь, пише "Буський медіа-портал".
За попередньою інформацією, дитина хотіла погладити лоша, а поруч була кобила, яка і вкусила її за праву щоку.
Зараз дитину готують до операції. У неї великий дефект м'яких тканин, розміром приблизно 5-8 сантиметрів.
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Під час огляду дівчинки медики виявили дві рани в області носа. Її довелося госпіталізувати і оперувати.
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