Про скандал розповіла мама одного з дітей
Діти зняли на відео, як вихователь кулаками вирішувала конфлікт з дитиною. І з'ясувалося, що це не єдина проблема в цьому таборі.
Деталі повідомила Ліза Кедич в співтоваристві "Батьки SOS" в Facebook.
Жінка розповіла, що у таборі "Прибережний" в Херсонській області умови проживання для дітей моторошні, а персонал перетворив місце відпочинку на справжній концтабір. Доходить до того, що охорона з кийками і газовими балончиками, ганяють дітей і батьків від воріт, які хочуть поспілкуватися.
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Вона також додала, що в одній кімнаті селять по 6-9 чоловік, розеток, в кращому випадку – одна на кімнату. Санітарні умови жахливі, в кімнатах жуки і дохлі мухи, під матрацами клопи.
До всього іншого жінка опублікувала відео, яке зняли діти. На кадрах молода вожата б'є дитину, а потім лається з тими дітьми, які все це зняли.
Дітей після того, як вони зняли відео, почали залякувати, щоб вони видалили відео з телефону. Але вони встигли його відправити батькам. Користувачі в мережі вимагають дирекцію табору розібратися в інциденті і звільнити вихователя.
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