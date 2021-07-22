Практично тиждень невідомо місцезнаходження зниклої дитини
21 липня до поліції звернувся 38-річний житель села Варковичі Рівненської області. Він повідомив, що його 13-річна дочка Валерія Ярута пропала.
Деталі зникнення неповнолітньої дівчини розповіли у прес-службі поліції області.
Виявилося, що дівчинка ще 16 липня поїхала в Дубно до подружки, а наступного дня повідомила батькові, що повертається додому. Однак додому вона так і не потрапила.
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Валерія раніше залишала будинок і довго могла не повертатися, тому батько не відразу звернувся в поліцію. Останній раз дівчинку бачили на автовокзалі в Дубно, куди її привезли подруга з батьком.
На вигляд дівчинці 13-15 років, її зріст близько 140 см, худорлявої статури, має світло-русяве волосся.
На момент зникнення була одягнена в чорні штани з білими смужками, білу кофту з малюнком парашута, взута в білі кросівки на високій платформі.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про зниклу Валерію, повідомте в поліцію за телефонами: 067-75-66-281, 066-240-99-80, 093-680-61-73 або 102.
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