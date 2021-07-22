Отримав продовження скандал з професором з НПУ імені Михайла Драгоманова

Професора Євгенію Більченко, яка назвала Україну "колонією США", звільнили з Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Звільнення ініціювали студенти.

Про це повідомила сама Більченко в Facebook.

Судячи з документа, в університеті ліквідували всю кафедру, а самій Євгенії запропонують інше вакантне місце в тому ж навчальному закладі. При цьому до розпорядження про звільнення жінка доклала скріншот свого "наукового рейтингу", який, за її словами, значно вищий, ніж у колег.

Нагадаємо, що професор займалася підіграванням російській пропаганди, заявляючи про розгул "нацистів" в Україні і "колоніальний" статус нашої країни. Також вона висловлювала невдоволення з приводу вступу в силу норм закону про українську мову.

При цьому ще взимку 2013-2014 року Більченко підтримувала Майдан. Але згодом нібито розчарувалася в Революції Гідності і взялася активно зізнаватися в любові до Росії.

Багато студентів університету Драгоманова звинуватили Євгенію в неповазі країни, в якій вона живе і заявили, що не будуть вчитися в університеті, де людина з такими поглядами викладає культурологію.

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