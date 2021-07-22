Як передає Politeka.net, відповідний лот з'явився на сайті "Прозорро".
Судячи з усього, бронзовий постамент "вождю пролетаріату" не користується особливим попитом, оскільки на аукціон його виставляють вже вдруге.
"Колишній пам'ятник В. і. Леніну, який знаходиться в демонтованому стані. Скульптура пустотіла, відлита з бронзи. Висота - 3.8 метра. Вага-2060кг", - йдеться в описі до лоту.
Вартість пам'ятника солідна-торги стартують зі 123 тисяч гривень.
Варто зазначити, що в Україні набув чинності пакет законів про декомунізацію ще 21 травня 2015 року.
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Тим часом, у Львові закінчують демонтувати барельєфи з Монумента Слави.
Вже завершено демонтаж і переміщення в музей «Територія Терору» всіх горельєфів.
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