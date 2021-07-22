У Черкасах продають пам'ятник Леніну

Як передає Politeka.net, відповідний лот з'явився на сайті "Прозорро".

Судячи з усього, бронзовий постамент "вождю пролетаріату" не користується особливим попитом, оскільки на аукціон його виставляють вже вдруге.

"Колишній пам'ятник В. і. Леніну, який знаходиться в демонтованому стані. Скульптура пустотіла, відлита з бронзи. Висота - 3.8 метра. Вага-2060кг", - йдеться в описі до лоту.

Вартість пам'ятника солідна-торги стартують зі 123 тисяч гривень.

Варто зазначити, що в Україні набув чинності пакет законів про декомунізацію ще 21 травня 2015 року.

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Відтоді було демонтовано понад 2000 пам'ятників часів СРСР. Крім того в Україні змінили назви понад 900 населених пунктів, а також близько 50 тис.вулиць, площ та інших об'єктів.

Тим часом, у Львові закінчують демонтувати барельєфи з Монумента Слави.

Вже завершено демонтаж і переміщення в музей «Територія Терору» всіх горельєфів.

Нагадаємо, що відомій скульптурі в центрі Одеси відбили пікантну частину тіла: кадри того, що відбувається

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