На Київщині посеред ночі зникли брати-близнюки
Як передає Politeka.net, подробиці рятівної операції повідомили у прес-службі поліції області у Facebook.

До правоохоронців звернулися місцеві жителі, які побачили малюків, блукаючих нічними вулицями села.
Протягом декількох годин поліцейським вдалося знайти будинок, де проживають хлопчики.

Виявилося, що крім 4-річних братів батьки виховують ще трьох дітей.

"Вночі, коли вся сім'я відпочивала, двоє 4-річних братів вирішили нишком перелізти через паркан, щоб піти погуляти", - розповіли в поліції.

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Варто зазначити, що за невиконання або неналежне виконання обов'язків по вихованню дітей батьки можуть бути притягнуті до різних видів юридичної відповідальності адміністративної, кримінальної, сімейно-правової.

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Адміністративна відповідальність тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

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