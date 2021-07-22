На Київщині посеред ночі зникли брати-близнюки





До правоохоронців звернулися місцеві жителі, які побачили малюків, блукаючих нічними вулицями села. Як передає Politeka.net , подробиці рятівної операції повідомили у прес-службі поліції області у Facebook.До правоохоронців звернулися місцеві жителі, які побачили малюків, блукаючих нічними вулицями села.

Протягом декількох годин поліцейським вдалося знайти будинок, де проживають хлопчики.





Виявилося, що крім 4-річних братів батьки виховують ще трьох дітей.



"Вночі, коли вся сім'я відпочивала, двоє 4-річних братів вирішили нишком перелізти через паркан, щоб піти погуляти", - розповіли в поліції.

Варто зазначити, що за невиконання або неналежне виконання обов'язків по вихованню дітей батьки можуть бути притягнуті до різних видів юридичної відповідальності адміністративної, кримінальної, сімейно-правової.