На Київщині посеред ночі зникли брати-близнюки
Як передає Politeka.net, подробиці рятівної операції повідомили у прес-службі поліції області у Facebook.
До правоохоронців звернулися місцеві жителі, які побачили малюків, блукаючих нічними вулицями села.
До правоохоронців звернулися місцеві жителі, які побачили малюків, блукаючих нічними вулицями села.
Протягом декількох годин поліцейським вдалося знайти будинок, де проживають хлопчики.
Виявилося, що крім 4-річних братів батьки виховують ще трьох дітей.
"Вночі, коли вся сім'я відпочивала, двоє 4-річних братів вирішили нишком перелізти через паркан, щоб піти погуляти", - розповіли в поліції.
"Вночі, коли вся сім'я відпочивала, двоє 4-річних братів вирішили нишком перелізти через паркан, щоб піти погуляти", - розповіли в поліції.
Варто зазначити, що за невиконання або неналежне виконання обов'язків по вихованню дітей батьки можуть бути притягнуті до різних видів юридичної відповідальності адміністративної, кримінальної, сімейно-правової.
Адміністративна відповідальність тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Як повідомляла Politeka, Українка народила 16 дітей: як виглядає Мати-героїня.
Також Politeka писала, як виглядає жінка, яка змогла народити 69 дітей.
Популярні новини заразПоказати ще