У Києві обсипалася стеля в нещодавно відремонтованому підземному переході

Зокрема, в Шевченківському районі Києва в підземному переході на Європейській площі руйнується плитка прямо над головами киян.

Про це повідомляти "Київ оперативний" і публікує фото НП.

На кадрах можна побачити всю небезпеку, яку представляє київський перехід. Жителі міста скаржаться на плитку, що обвалюється в підземному переході, яка може впасти і комусь на голову.

"Шановні кияни та гості столиці! Будьте уважні в підземному переході на Європейській площі-тут відвалюється плитка. Реально може впасти на голову", - йдеться в підписі під відео.

У коментарях користувачі мережі відзначили, що зараз цим переходом багато хто користуються. Хоча є й ті, хто зазвичай перебігає дорогу зверху, хоча це теж є вельми небезпечним для життя.

Варто відзначити, що раніше вже повідомлялося про те, що зі стелі підземного переходу біля станції "Героїв Дніпра" падають камені. Тоді перехожим лише дивом вдалося уникнути травм.

Нагадаємо, що у переході на Майдані не поспішають ремонтувати "втомлену" стелю моста.

Як повідомляла Politeka раніше, у Києві почав руйнуватися ще один міст, фото.

Також Politeka писала, що на ремонт багатостраждального Шулявського виділили ще більше часу.