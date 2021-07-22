Вже є перші жертви

В Україні продовжує лютувати негода

Як передає Politeka.net, кадри наслідків стихії публікують люди в мережі.

У Маріуполі лив дощ самого ранку. Рятувальники аварійно-водолазної служби були переведені в режим підвищеної готовності до НС природного характеру.



У місті стояв громадський транспорт, а ливневки ледь справлялися з навантаженням.

На Хмельниччині стихія була більш руйнівною - після рясних опадів у там підтопило вулиці, будинки та повалило дерева.

Припинив роботу і місцевих ринок Хмельницького. Там замість натовпу покупців йшов потік води.

Негода на Рахівщині Закарпатської області завдала збитків майже на 160 мільйонів гривень.



Під час паводку було зруйновано безліч житлових будинків.

Варто зазначити, що жертвами стихії вже стали два українці, ще семеро людей з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося хімічній.

Також Politeka повідомляла, що Київ перетворився на" величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.