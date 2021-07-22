Світ кіно сколихнула сумна звістка
У віці 88 років померла грецька актриса театру, кіно і ТБ Гелі Мавропулу. Актриса відійшла в інший світ 19 липня, але про це стало відомо лише сьогодні.
Про це повідомляють Greek City Times з посиланням на колег артистки. При цьому причина смерті однієї з перших красунь грецького кіно не називається.
Гелі народилася в 1932 році в Салоніках у великій артистичній родині. Навчалася у Французькій академії в Афінах, далі - в престижному Theatro Technis.
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На сцені дебютувала в 1955-му. Зніматися почала двома роками раніше, ставши головною грецькою кінодівою тих років за її неповторну красу і акторський талант. З 1965 року вона сформувала власну трупу і разом зі своїм тодішнім чоловіком Стефаносом Стратигосом брала участь у таких постановках, як «Дон Жуан», «Червоний острів» та інших.
На її рахунку - понад п'ятдесят проектів у кіно. Вона також стала лауреатом багатьох національних нагород.
У мережі її шанувальники активно залишають слова співчуття для своєї улюблениці: "Нехай земля їй буде пухом", "Дійсно відчувалося, що вона створювала персонажа, якого грала", "Хороший рай тебе чекає. Вона жила персонажами, яких грала".
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