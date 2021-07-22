Завдяки камері відеоспостереження вдалося зняти чоловіка, який робив мітки на дверях квартир у Києві. Люди бояться, що це міг бути грабіжник. Як себе убезпечити, читайте далі
Мешканка одного з будинків на Троєщині в Києві оприлюднила фото у Фейсбук, на якому зображений небезпечний момент - невідомий ставить мітки на двері квартир.Чоловік кріпив два сірники пластиліном, при цьому за схемою - по лівій стороні зеленим, по правій рожевим.
У коментарях люди стали обговорювати даний випадок. Користувачі Мережі висловлювали своє обурення, а також рекомендували надати відео в поліцію, щоб та змогла "пробити" обличчя по базі.
Інші ж просто говорили, що камера зняла хвору людину, адже його дії нелогічні, а також його називали відомим палієм.
73-річна Ротару приголомшила виглядом поруч з єдиним сином: "Той випадок, коли мама виглядає молодшою"
Рекордна злива накрила Одесу: вулиці пішли під воду, людей збивали потоки води
Полякова на всю країну похвалилася розкішним особняком з яхтою, лазнею і купіллю: "Круто, друзі"
Мама Дана Балана "запалила" зі священником в Італії: "А йому можна так себе поводити…"
"Затопить серйозно": Україна стане епіцентром стихії в Європі, попередження синоптика
Хоч би що там було про своє житло потрібно потурбуватися в будь-якому випадку. Фахівці радять ставити якісні замки, і користуватися хорошою охоронною системою.
За словами експерта на телеканалі "Києв"Дмитра Стрижова, грабіжники залишають подібні мітки на дверях, і через кілька днів повертаються в цю квартиру. Якщо мітка незаймана, то господарів будинку немає.
Цінні речі краще зберігати в сейфах і металевих ящиках. Як зазначив фахівець, ховати цінності потрібно так, щоб ви могли до них дістатися за 5-8 хвилин.
До слова, що за крадіжку каменю чоловікам загрожує 15 років
Як повідомляла Politeka, злодії вільно обчистили лікарню
Також Politeka писала, що пограбували храм, з'явилося фото грабіжника