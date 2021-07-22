Мешканка одного з будинків на Троєщині в Києві оприлюднила фото у Фейсбук, на якому зображений небезпечний момент - невідомий ставить мітки на двері квартир.Чоловік кріпив два сірники пластиліном, при цьому за схемою - по лівій стороні зеленим, по правій рожевим.

Завдяки камері відеоспостереження вдалося зняти чоловіка, який робив мітки на дверях квартир у Києві. Люди бояться, що це міг бути грабіжник. Як себе убезпечити, читайте далі

У коментарях люди стали обговорювати даний випадок. Користувачі Мережі висловлювали своє обурення, а також рекомендували надати відео в поліцію, щоб та змогла "пробити" обличчя по базі.

Інші ж просто говорили, що камера зняла хвору людину, адже його дії нелогічні, а також його називали відомим палієм.

Хоч би що там було про своє житло потрібно потурбуватися в будь-якому випадку. Фахівці радять ставити якісні замки, і користуватися хорошою охоронною системою.

За словами експерта на телеканалі "Києв"Дмитра Стрижова, грабіжники залишають подібні мітки на дверях, і через кілька днів повертаються в цю квартиру. Якщо мітка незаймана, то господарів будинку немає.

Цінні речі краще зберігати в сейфах і металевих ящиках. Як зазначив фахівець, ховати цінності потрібно так, щоб ви могли до них дістатися за 5-8 хвилин.

До слова, що за крадіжку каменю чоловікам загрожує 15 років

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