У Словаччині помер легендарний актор і режисер Мілан Ласиця

Помер один зі стовпів сатири і гумору. Про це стало відомо 18 липня з місцевих ЗМІ.

Словацький актор, режисер, співак, телеведучий, письменник і драматург Мілан Ласиця помер прямо на сцені свого театру Studio S. гуморист закінчив співати композицію "Ja som optimista", вклонився, впав і помер.

Причиною смерті називають проблеми з серцем.

Зазначимо, Мілан Ласиця народився у 1940 році у Зволені. Він закінчив Академію виконавських мистецтв у Братиславі. Ще під час навчання виступав у театрах зі своїми скетчами.

Починаючи з 60-х працював на телебаченні, а також зніматися у фільмах, і спробував себе в ролі письменника. У 1982 році він випустив першу платівку.

Мілан Ласиця прославився гумористичними номерами зі другом Юліусом Сатинським, який помер у 2002-му.

Найвідоміші кінороботи: "Цезар і детективи"," Три золоті волосини"," Конопатий Макс і привиди" та інші.

Зазначимо, 15 липня в Римі помер інший артист - 44-річний актор, режисер і сценарист Ліберо Де Рієнцо. Друг занепокоївся, що той не виходить на зв'язок. Тіло актора знайшли у власному будинку, а причиною смерті названий серцевий напад.

Ліберо Де Рієнцо став відомий після ролі Бортоломео в трилогії "Захочу і зіскочу".

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