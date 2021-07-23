Юну українку віддячили за врятовані життя

Семикласниця Тетяна Тулайдан з Рахівщини, що на Закарпатті, не побоявшись грози та страшної стихії, врятувала свого брата та трьох сусідських дітей.



Повінь почалася в той момент, коли дівчинка разом зі своїм 7-річним братом знаходилися вдома одні.

Коли вода почала прибувати, вона вимкнула всю електрику, взяла братика за руку і побігла до будинку своєї тітки, в якому знаходилося ще четверо переляканих дітей.