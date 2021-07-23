Юну українку віддячили за врятовані життя

Семикласниця Тетяна Тулайдан з Рахівщини, що на Закарпатті, не побоявшись грози та страшної стихії, врятувала свого брата та трьох сусідських дітей.

Повінь почалася в той момент, коли дівчинка разом зі своїм 7-річним братом знаходилися вдома одні.

Коли вода почала прибувати, вона вимкнула всю електрику, взяла братика за руку і побігла до будинку своєї тітки, в якому знаходилося ще четверо переляканих дітей.

Вода все прибувала.

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Історія юної рятівниці вразила українців. Історія дійшла і до президента України, який своїм указом нагородив її медаллю «За врятоване життя».
Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 21 липня, повідомили в прес-службі Глави держави.

Варто зазначити, що станом 22 липня через негоду знеструмлено 99 населених пунктів у восьми областях України.

В результаті падіння дерев обірвалися життя двох людей, а семеро з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані.