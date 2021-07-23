Юну українку віддячили за врятовані життя
Семикласниця Тетяна Тулайдан з Рахівщини, що на Закарпатті, не побоявшись грози та страшної стихії, врятувала свого брата та трьох сусідських дітей.
Повінь почалася в той момент, коли дівчинка разом зі своїм 7-річним братом знаходилися вдома одні.
Коли вода почала прибувати, вона вимкнула всю електрику, взяла братика за руку і побігла до будинку своєї тітки, в якому знаходилося ще четверо переляканих дітей.
Вода все прибувала.
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В результаті падіння дерев обірвалися життя двох людей, а семеро з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані.
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