У Чернівцях очевидцям вдалося зняти шахрая, який прикидався калікою

Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікували в мережі (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався на одному з місцевих ринків. Служба фінансового моніторингу та охорони застала чоловіка зненацька: він якраз збирався з місця своєї "роботи".

На опублікованих кадрах видно, як людина сидить в картонній коробці, вдаючи, що у нього немає ніг, але через деякий час спокійно встає, бере в руки коробку і йде вже на своїх двох віддаляється від співробітників ринку.

Українці в мережі вже активно обговорюють"чудесне зцілення" чоловіка.

"Напевно ніжки затекли", "Вставай і йди! Все, як у Святому Письмі"," Таких без ніг повно на ринку","Смарт коробка", " можливо з вашими зв'язками і командою можна навести порядок не тільки на ринку, а й по всьому місту. Таких диво-жебраків у нас десятки. Зробіть добру справу для Чернівців", - писали в коментарях під відео.

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