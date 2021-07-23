У Дніпрі диспетчер швидкої допомоги відмовила чоловікові в допомозі

Як передає Politeka.net , подробиці інциденту розповіли в сюжеті " Дніпро NEWS " (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Все почалося з того, що очевидець ДТП подзвонив на "103" - на дорозі лежали хлопець і дівчина, які впали з мопеда і вони просили про допомогу.

Диспетчер швидкої почала запитувати про характер травм постраждалих, на що чоловік відповів, що не є лікарем і не може це визначити.

В один момент жінці не витримала, і запитала: "Ти що блекоти об'ївся?".

Далі між ними відбувся наступний діалог: