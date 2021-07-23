У Дніпрі диспетчер швидкої допомоги відмовила чоловікові в допомозі

Як передає Politeka.net, подробиці інциденту розповіли в сюжеті "Дніпро NEWS" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Все почалося з того, що очевидець ДТП подзвонив на "103" - на дорозі лежали хлопець і дівчина, які впали з мопеда і вони просили про допомогу.
Диспетчер швидкої почала запитувати про характер травм постраждалих, на що чоловік відповів, що не є лікарем і не може це визначити.
В один момент жінці не витримала, і запитала: "Ти що блекоти об'ївся?".
Далі між ними відбувся наступний діалог:

До постраждалих все-таки вдалося викликати карету "швидкої" - на" 103 " подзвонили інші свідки аварії.

В Обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини вже відреагували на інцидент.

Там нагадують, що диспетчери служби не просто так ставлять питання тим, хто дзвонить.

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