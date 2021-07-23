У Дніпрі диспетчер швидкої допомоги відмовила чоловікові в допомозі
До постраждалих все-таки вдалося викликати карету "швидкої" - на" 103 " подзвонили інші свідки аварії.
В Обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини вже відреагували на інцидент.
Там нагадують, що диспетчери служби не просто так ставлять питання тим, хто дзвонить.
Лобода після чотирьох років мовчання дасть сольний концерт в Україні, ціни на квитки космічні: подробиці
Прийомна дочка Потапа з сім'єю поїхала за кордон і здивувала заявою: "Потрапляючи в такі..."
На українській трасі розбилася сім'я, ДТП спровокував мажор: "У день аварії його бачили п'яним"
Мішель Андраде опинилася у великій небезпеці на зйомках "Орла і Решки": що довелося пережити підопічній Потапа
"Затопить серйозно": Україна стане епіцентром стихії в Європі, попередження синоптика
До слова, під Києвом неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.
Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним перегони центром Києва та потрапив у ДТП.
Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.