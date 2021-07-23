У Кривому Розі дитину прикували ланцюгом до батареї

Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі районного управління поліції.

Кричущий інцидент стався 23 липня. До правоохоронців звернувся сам хлопчик.

Поліцейським він розповів, що чоловік матері б'є його і прикував ногу до батареї ланцюгом.

Дитину з кайданів звільнили і відвезли в лікарню. Його розповіді підтвердився: на ланцюг хлопчика посадив співмешканець матері, а сам пішов на роботу.

"За його словами, таким чином він намагався" перевиховати сина, який нібито постійно тікає з дому", - розповіли в поліції.

Такі "методи виховання" перебувають в Україні поза законом, тому вже відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі або викрадення людини.

Чоловікові тепер загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавленням волі строком до п'яти років.

Варто відзначити, що тільки минулого року в судах на розгляді перебували 1 877 проваджень по домашньому насильству.

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