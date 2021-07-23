У Кривому Розі дитину прикували ланцюгом до батареї
Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі районного управління поліції.
Кричущий інцидент стався 23 липня. До правоохоронців звернувся сам хлопчик.
Поліцейським він розповів, що чоловік матері б'є його і прикував ногу до батареї ланцюгом.
Дитину з кайданів звільнили і відвезли в лікарню. Його розповіді підтвердився: на ланцюг хлопчика посадив співмешканець матері, а сам пішов на роботу.
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"За його словами, таким чином він намагався" перевиховати сина, який нібито постійно тікає з дому", - розповіли в поліції.
Такі "методи виховання" перебувають в Україні поза законом, тому вже відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі або викрадення людини.
Чоловікові тепер загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавленням волі строком до п'яти років.
Варто відзначити, що тільки минулого року в судах на розгляді перебували 1 877 проваджень по домашньому насильству.
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