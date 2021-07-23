Пішов з життя відомий український скульптор Ігор Лисенко

Про це повідомляє його колишній однокласник Георгій Майоренко на своїй сторінці в соцмережі.

Лисенку було 57 років. Він закінчувався в окупованій Ялті, де останнім часом жив і працював.

"Хочу повідомити сумну звістку. Пішов з життя представник однієї з найбільш шанованих київських сімей-чудовий скульптор Ігор Лисенко-син найвідомішого києвознавця і екскурсовода Елеонори Натанівни Рахліної і онук видатного диригента Натана Рахліна. Мені довелося бути однокласником Ігоря, бувати у нього в гостях, днями народження. Про нього, про його маму залишилися найтепліші і добрі спогади. І від цього втрата ще болючіша», - йдеться в повідомленні.

Ігор Лисенко народився в Києві в 1964 році. Закінчив РХСШ ім. Шевченка по класу скульптури, пізніше-Курський педінстут. Чотири роки викладав малювання в школі, а потім повністю присвятив себе творчості.

Працював скульптор разом зі своєю дружиною Еллою. Їх твори виставлені в палацах культури, музеях, скверах, парках і будинках відпочинку Росії, України та інших країн. Деякі скульптури знаходяться в приватних колекціях в Австрії, Угорщині, Чехії та Польщі.

В окупованому Криму скульптури Ігоря та Елли Лисенка можна побачити в санаторіях «Місхор», «Чорномор'я», «Дюльбер» «Понизівка».

Подружжя Лисенка є авторами пам'ятників на Алеї гумористів біля концертного залу "Ювілейний" і пам'ятника адміралу Лазарєву на однойменній площі в Севастополі.

Українці приголомшені трагедією.

"Світла пам'ять прекрасній людині...", "Царство небесне і вічна пам'ять!", "Раз ще є такі люди, значить не все в нашому місті втрачено", "це справді була чудова прізвище і прекрасні люди... Дуже шкода, що йдуть останні справжні кияни, люди, якими моє дороге місто завжди могло пишається... Вічна пам'ять... І спокій...", " світла пам'ять безумовно надовго залишиться в серцях друзів. І дякую за таке тепле нагадування про Київ нашої юності.... Все в цьому житті проходить і дуже шкода, що і це пройшло...", "Нехай спочиває з миром. Світла пам'ять і вдячність від киян», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, трагічно пішов з життя відомий українець, який рятував життя бійцям ЗСУ.

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