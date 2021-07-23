"Спочатку рятувальники за допомогою сходів дісталися до місця падіння чоловіка. На його щастя, він впав на дах і залишився живий. Чоловік перебував у свідомості, проте кричав і поводився неадекватно і чинив опір", - йдеться в повідомленні.

Рятувальникам було прийнято рішення не наражати зайвої небезпеки ні особовий склад, ні потерпілого.

За допомогою автоколенчатого підйомника його все таки вдалося зняти з даху і передати медикам.

Як виявилося, останні дні він поводився неадекватно. Його мати повідомила, що він був під дією алкогольних і наркотичних засобів.



Більш детальні обставини інциденту вже встановлять правоохоронці.



