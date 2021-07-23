У Києві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки
Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у столиці.
Інцидент стався пізно вночі, 23 липня.
Врятувало чоловіка те, що приземлився на технічний дах.
"Спочатку рятувальники за допомогою сходів дісталися до місця падіння чоловіка. На його щастя, він впав на дах і залишився живий. Чоловік перебував у свідомості, проте кричав і поводився неадекватно і чинив опір", - йдеться в повідомленні.

Рятувальникам було прийнято рішення не наражати зайвої небезпеки ні особовий склад, ні потерпілого.
За допомогою автоколенчатого підйомника його все таки вдалося зняти з даху і передати медикам.

Як виявилося, останні дні він поводився неадекватно. Його мати повідомила, що він був під дією алкогольних і наркотичних засобів.

Більш детальні обставини інциденту вже встановлять правоохоронці.


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