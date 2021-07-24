Астрологи назвали головних щасливчиків
За словами фахівців, удача буде прихильною до трьох представників зодіакального кола 24 і25 липня, пише "ТСН".
Лев
Народжені під цим сузір'ям стануть більш впевненими в собі. Їх авторитет у професійній сфері, а також в особистому житті – буде незаперечним, до них почнуть звертатися за порадою. Вам вдасться залагодити проблеми не тільки на роботі, але і в особистому житті.
Діва
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За словами астрологів, будь-які зміни у Вашому житті підуть тільки на користь, тому варто приймати все як є. Ви зможете досягти успіху на роботі, оскільки надійде пропозиція, від якого буде важко відмовитися. Астрологи раджу не поспішати з прийняттям остаточного рішення: спочатку зважте всі "ЗА" і "проти".
Водолій
Представника цього знака Зодіаку пощастить спостерігати, як їх кривдник розплачується за підлості. Астрологи кажуть, що ваш ворог з великою ймовірністю отримає по заслугах.
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