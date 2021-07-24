На Херсонщині чоловік ледь не загинув, намагаючись пробратися до колишньої коханої

Як передає Politeka.net , про курйозний випадок розповіли у прес-службі патрульної поліції регіону.

До правоохоронця звернулася місцева мешканка, і повідомила, що він забрався до неї в будинок і відмовляється йти.

Прибувши на місце, поліцейський побачили кумедну на перший погляд картину - чоловік повис у вікні будинку.

"Він ледве дихав і втрачав свідомість. Правоохоронці надали йому домедичну допомогу, викликали карету швидкої і рятувальників", - розповіли в поліції.

Як виявилося, після сварки жінка вигнала потерпілого з будинку, а коли стався інцидент, вона якраз йшла до сусідки.