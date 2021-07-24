На Херсонщині чоловік ледь не загинув, намагаючись пробратися до колишньої коханої
Як передає Politeka.net, про курйозний випадок розповіли у прес-службі патрульної поліції регіону.
До правоохоронця звернулася місцева мешканка, і повідомила, що він забрався до неї в будинок і відмовляється йти.
Прибувши на місце, поліцейський побачили кумедну на перший погляд картину - чоловік повис у вікні будинку.
"Він ледве дихав і втрачав свідомість. Правоохоронці надали йому домедичну допомогу, викликали карету швидкої і рятувальників", - розповіли в поліції.
Як виявилося, після сварки жінка вигнала потерпілого з будинку, а коли стався інцидент, вона якраз йшла до сусідки.
Любовний конфуз днями стався і на Львівщину. У поліцію звернувся українець і поскаржився на дружину, заявивши, що вона краде у нього любов.
Як повідомляла Politeka, житель Запоріжжя на очах у маленьких дітей знущався над дружиною.
Крім того, повідомлялося, що харків'янин регулярно бив власного батька, все закінчилося сумно.
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