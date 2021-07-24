За тиждень до смерті потрапив до реанімації

Чемпіон з боксу не зміг перемогти коронавірус і помер у стінах лікарні

Так, стало відомо про смерть колишнього претендента на титул чемпіона світу за версією WBC в середній вазі і чемпіона ПАР Андре Тюссе.

Як повідомляє спортивний портал IOL Sport, титулований боксер пішов з життя у віці 52-х років. За тиждень до своєї смерті від потрапив в реанімацію з пневмонією, яку викликала коронавірусна інфекція. Спортсмен так і не зміг перемогти хворобу.

У Тюссе залишилися дружина і троє дітей, один з яких чинний чемпіон з боксу.

Андре народився в Джермістоні, Південна Африка, 7 лютого 1969 року, а потім оселився в Кемптон-парку зі своєю сім'єю. Його професійна кар'єра тривала з 1999 по 2009 рік. За цей час він завоював титул Гаутенга в суперсередній вазі, титул в суперсередній вазі в Південній Африці і титул Співдружності.

Одна з його найбільших перемог була здобута в бою за титул Співдружності, коли він повалив з трону англійця Девіда Старі в Карнавал-Сіті в 2003 році.

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