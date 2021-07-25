Прославлений, фактурний радянський і азербайджанський співак покинув наш світ
24 липня не стало народного артиста Азербайджану Самеда Самедова. Він помер на 75-му році життя в Баку. Причиною смерті Семедова стала коронавірусна інфекція.
Сумну звістку повідомило місцеве видання Minval.az.
Як повідомила співробітниця відділу зі зв'язків з громадськістю Ельнара Бахиш, 23 липня 2021 року Самед Самедов потрапив до медичного закладу з сатурацією 60-70% і їй дуже боляче думати про це.
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За її словами, за результатами комп'ютерної томографії грудної клітини, у нього підтвердилися коронавірусні ускладнення, двостороння полісегментарна мультифокальна пневмонія. В результаті розвинувся сепсис і септичний шок, що є одним з ускладнень коронавірусу, виникла ниркова недостатність.
З кінця 80-х Самед став найбільш затребуваним в Азербайджані весільним виконавцем, а з 2000-го, як показало соцопитування, визнаний "королем весіль". На рахунку артиста більше 150 пісень п'ять альбомів і більше двадцяти відеокліпів.
Він був лауреатом безлічі національних премій в області естрадного мистецтва, володар двох премій"Грант".
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