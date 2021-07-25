Померла белларуська актриса Зінаїда Пасютіна

Зінаїда Пасютіна відома актриса. Вона пішла з життя у віці 73 років. Їй налічують близько 42 ролей. Славиться жінка ролями в серіалі ""Мухтар" і театральними виступами. У театрі жінка пропрацювала близько 40 років. Про це повідомляють у некролозі на сторінці Білоруського державного університету культури і мистецтв.

Актриса дебютувала на початку 1880-их років у притчі "Сад". Також брала участь у проектах: "Плаче перепілки", "Зал очікування", "алхіміки", "зворотна сторона Місяця", "відділ "С.С. С. Р.".

"У 1992 році Зінаїда Михайлівна створила театр-студію «7 ПАВЕРХ», учасники якої – студенти і випускники кафедри театральної творчості Білоруського державного університету культури і мистецтв... Творча діяльність театру-студії "7 ПАВЕРХ" під керівництвом Пасютіної з.м. тричі удостоєна заохочувальної премії Фонду Президента Республіки Білорусь з підтримки талановитої молоді.", повідомляє джерело.

Також, джерело помічає, що учні Зінаїди Михайлівни працюють в театрах Білорусі і за кордоном, керують театральними колективами, знімаються в кіно.

Причини смерті не називаються.

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